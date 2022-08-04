Китайская армия начала учения вокруг Тайваня

Как пишут СМИ, это стало ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Китайская Народно-освободительная армия начала учения вокруг Тайваня. Об этом со ссылкой на государственное центральное телевидение сообщило РИА Новости .

Учения начались в четверг, 4 августа, в 12:00 по местному времени. Они проходят в шести районах в акватории вокруг острова. Закончатся маневры до 12:00 воскресенья, 7 августа.

Представители Китая выпустили предупреждение для самолетов и морских судов не заходить в воздушное пространство и в акваторию районов, где проходят учения. Их координаты были опубликованы заранее.

Как пишет издание, учения стали ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.