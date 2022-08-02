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Самолет спикера американского конгресса Ненси Пелоси приземлился на Тайване
В МИД Китая подчеркнули, что визит Пелоси нарушит принцип «одного Китая», навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации между КНР и США.

Самолет спикера американского конгресса Ненси Пелоси приземлился на Тайване. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CTITV во вторник, 2 августа.

Сообщается, что поездка на Тайвань представителя США может усилить напряженность в отношениях США и Китая. В МИД Китая подчеркнули, что визит Пелоси нарушит принцип «одного Китая», навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. Также в Китае пообещали принять ответные меры, но не уточнили какие.

В Белом доме заверили, что придерживаются политики «одного Китая».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал поездку провокацией, которая приведет к росту напряженности в регионе. Он отметил солидарность России с Китаем.

Ранее сообщалось, что на фоне ситуации на Украине тайваньской вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность. КНР потребовала не вмешиваться во внутренние дела. Отмечается, что США, формально соблюдая «принцип одного Китая» и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.

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