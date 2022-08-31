У депутата рязанской гордумы сгорела дача

Пожар произошел утром в среду, 31 августа, в садоводческом товариществе «Металлург-1» недалеко от Куйбышевского шоссе.

У депутата рязанской гордумы сгорела дача. Об этом « Новой газете » рассказал сам Дмитрий Володин.

Пожар произошел утром в среду, 31 августа, в садоводческом товариществе «Металлург-1» недалеко от Куйбышевского шоссе.

Володин рассказал, что дом строил его отец, а о пожаре он узнал из чата дачного поселка. На место возгорания выезжали сотрудники полиции и пожарные.

Депутат предположил, что инцидентом займется полиция, так как больше в дачном поселке ни один дом не пострадал, свалки на его территории также не горели.

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