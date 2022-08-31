Прокуратура проверит, почему скопинского маньяка поместили под домашний арест, а не в СИЗО

Мохова обвиняют в укрывательстве тяжкого преступления.

Генпрокуратура поручила органам прокуратуры Рязанской области выяснить, почему скопинский маньяк Виктор Мохов помещен под домашний арест, а не в СИЗО. Об этом передает ТАСС .

В подразделениях Генпрокуратуры проверили законность решений, принятых прокурорами субъектов.

В ответе надзорного органа вице-президенту российского подразделения международного комитета защиты прав человека Ивану Мельникову говорится, что «указанной прокуратуре поручено организовать соответствующую проверку».

Ранее Мельников обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой обжаловать решение о помещении Мохова под домашний арест. Правозащитник отметил, что скопинский маньяк нарушил условия административного надзора, а также обвиняется в укрывательстве другого преступления, а потому опасен для общества.

Напомним, Мохова обвиняют в укрывательстве тяжкого преступления. По версии следствия, ночью во вторник, 2 августа, Мохов перенес труп человека, убитого его знакомым, во двор заброшенного дома. Его отправили под домашний арест.