В Рязанской области сохраняется режим ЧС из-за пожароопасной обстановки
Об этом заявил врио главы региона Павел Малков.
В Рязанской области сохраняется режим ЧС из-за пожароопасной обстановки. Об этом во вторник, 30 августа, заявил врио главы региона Павел Малков на заседании областного правительства.
По его словам, в регионе сохраняется пожароопасная обстановка. Он отметил, что в ближайшие часы синоптики прогнозируют усиление ветра, что существенно осложнит тушение лесного пожара.
«"Все силы остаются в полной готовности. Пока сохраняется пожароопасная обстановка, нужно обеспечить оперативность реагирования», — сказал Малков.
Напомним, в Рязанской области площадь лесных пожаров за сутки выросла на 10%.