В Михайлове задержан мужчина за домогательства к девочке
Уголовное дело возбудили по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
В Михайлове задержан мужчина за домогательства к девочке. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.
Во вторник, 30 августа, Михайловским МСО возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
«Подозреваемый в совершении преступления — местный житель 1972 года рождения. Он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сообщили в пресс-службе.
Мужчину разыскали и задержали сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Михайловский».
Местные жители рассказали, что пострадала семилетняя девочка.