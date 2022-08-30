Решение об аресте Александра Логунова примут московские следователи

Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник во вторник, 30 августа.

Решение об аресте мужа пропавшей год назад Елены Логуновой примут московские следователи. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник во вторник, 30 августа.

«Сейчас с Логуновым работают следователи из столицы. Скорее всего они выйдут с предложением — доставить задержанного в Москву. И там уже суд изберет ему меру пресечения», — говорится в сообщении.

Александра Логунова задержали утром во вторник, 30 августа. Его адвокат сообщил, что мужчину похитили. Позже выяснилось, что Логунов оказывал сопротивление при задержании и пытался сбежать.

Напомним, Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года.