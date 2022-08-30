Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
29°
Срд, 31
25°
Чтв, 01
16°
ЦБ USD 60.37 0.01 31/08
ЦБ EUR 60.58 0.62 31/08
Нал. USD 63.05 / 66.7 30/08 18:13
Нал. EUR 63.75 / 66.8 30/08 18:13
Новости
Публикации
На Ново-Рязанской ТЭЦ приступила к работе новая вентиляторная градирня
На Ново-Рязанской ТЭЦ 24 августа торжественно ввели в с...
1 час назад
125
В одно касание. Рязанцы продолжат экономить на проезде, расплачиваясь...
10 часов назад
555
С техникой Ростсельмаш урожай под защитой
26 августа 14:00
2 985
Прио-Внешторгбанк пригласил всех желающих на поиски сокровищ в Подмоск...
В начале августа РЗН. Инфо анонсировал продолжение тури...
24 августа 18:28
5 367
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Решение об аресте Александра Логунова примут московские следователи
Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник во вторник, 30 августа.

Решение об аресте мужа пропавшей год назад Елены Логуновой примут московские следователи. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник во вторник, 30 августа.

«Сейчас с Логуновым работают следователи из столицы. Скорее всего они выйдут с предложением — доставить задержанного в Москву. И там уже суд изберет ему меру пресечения», — говорится в сообщении.

Александра Логунова задержали утром во вторник, 30 августа. Его адвокат сообщил, что мужчину похитили. Позже выяснилось, что Логунов оказывал сопротивление при задержании и пытался сбежать.

Напомним, Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года.