В ТРЦ «Премьер» рассказали об открытии магазина одежды H&M

Напомним, компания H&M объявила о полном уходе из России, в связи с этим фирма устроит продажу товара со складов.

В ТРЦ «Премьер» высказались об открытии магазина одежды H&M. Комментарий в среду, 3 августа, РЗН. инфо дала пресс-служба торгового центра.

«Да, открытие точно планируется, но конкретная дата не объявлена. Арендатор понимает, что сейчас очень серьезный ажиотаж по этому поводу, поэтому дату не разглашает», — отметили в пресс-службе ТРЦ.

Там допустили, что магазин может открыться даже завтра.

Напомним, компания H&M объявила о полном уходе из России, в связи с этим фирма устроит продажу товара со складов.