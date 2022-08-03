Рязанцев приглашают принять участие в новом проекте «Красоты России»

«Красоты России» − это туристско-просветительский проект, который организовали сотрудники банка. В этом году проект пройдет в Подмосковье через Зарайск, Коломну и Егорьевск. Участникам предстоит найти сертификаты на драгоценный металл, который спрячет команда организаторов.

Рязанцев приглашают принять участие в новом проекте «Красоты России». Об этом в среду, 3 августа, рассказали представители «Прио-Внешторгбанка».

«Красоты России» — это туристско-просветительский проект, который организовали сотрудники банка. В этом году проект пройдет в Подмосковье через Зарайск, Коломну и Егорьевск. Участникам предстоит найти сертификаты на драгоценный металл, который спрячет команда организаторов.

«Прио-Внешторгбанк — банк рязанский, но эти подмосковные города когда-то тоже относились именно к Рязанской губернии. Кроме того, у банка есть офис в Коломне и его услугами пользуются жители всех указанных городов, особенно предприниматели. А кто такие современные предприниматели? Те, кого раньше называли промышленниками и купцами. Все три города имеют интересную купеческую историю. И, как говорят разработчики маршрута, ее стоит изучить», — говорится в релизе проекта.

Всего планируется, что будет семь участников. Их выберут из тех, кто оставит заявку в группах банка во «Вконтакте» или «Одноклассниках» под анонсом проекта — «"Красоты России 2022″: Кто с нами?»

Предпочтение отдадут клиентам «Прио-Внешторгбанка». Остальное будет зависеть от быстроты отклика участника, умения интересно рассказать о себе и хорошей физической формы, потому что маршрут сложный.

Сообщение нужно начать со словами: «Я хочу участвовать в проекте Прио-Внешторгбанка #КрасотыРоссии…» Дальше — в свободной форме написать, кто вы и чем занимаетесь, о своих интересах, ваши аргументы, почему в команду должны попасть именно вы. Право выбора будет за членами команды от банка. Заявки принимают до 14 августа, а результаты объявят 15-ого.

В программе запланирован сплав на каяках около 20 километров, велоэтап по грунтовым дорогам, ужин и ночлег в Коломне, прогулка с гидом по Коломенскому кремлю и старинным улочкам города, а затем — фабрика купца Чуприкова, прогулка по Егорьевску и другие развлечения.

Те, кто не попадут в команду, все равно могут пройти по маршруту, но уже после путешествия участников. В группах банка опубликуют координаты и описания мест, где участники проекта спрятали сертификаты. Там можно получить памятные монеты Рязанской и Московской областей, а главный приз — серебряный слиток.