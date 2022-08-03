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Рязанцам спрогнозировали 40-градусное лето в ближайшие десять лет
По словам метеоролога, в ближайшие десять лет Москву, Подмосковье, Тулу, Рязань и Ярославль накроет 40-градусная жара летом. Исход такого события составляет 80%. Температура будет подниматься постепенно в связи с продолжающимся глобальным потеплением.

Жителям Москвы и средней полосы России спрогнозировали 40-градусную жару в летний период. Об этом во вторник, 2 августа, рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с URU.ru.

По его словам, в ближайшие десять лет Москву, Подмосковье, Тулу, Рязань и Ярославль накроет 40-градусная жара летом. Исход такого события составляет 80%. Температура будет подниматься постепенно в связи с продолжающимся глобальным потеплением.

«За последние 30 лет, если брать наблюдения с 1991 по 2020 год, температура июля в Москве увеличилась практически на 1,5 градуса. Это очень значительная величина. И нет оснований считать, что темпы изменения климата, повышения температуры станут меньше. Так как выбросы в атмосферу не снижаются», — объяснил Александр Шувалов.

Метеоролог добавил, что в России возможно повторение засухи 2010 года, которая тогда спалила большую часть урожая на европейской территории страны. Более того, от жары тогда пострадали люди — увеличилась статистика смертности, так как многие люди не переносят высокие температуры, в том числе и старшее поколение.

Шувалов также заявил, что с изменением климата начнут меняться и климатические границы — они начнут переползать на север. В дальнейшем среднемесячная температура в Воронеже через 20 лет может быть на территории Москвы, а полупустыни Калмыкии переползут на Кубань.