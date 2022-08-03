Мэрия приняла решение о развитии территории жилой застройки трех участков в Рязани

Инвесторы могут разместить на всех трех участках жилую застройку, поликлиники, школы и детсады. Предельная высота задний — 25 этаже.

Мэрия приняла решение о развитии территории жилой застройки трех участков в Рязани. Соответствующее постановление официально опубликовали в среду, 3 августа.

Первый участок площадью 16,31 га расположен в границах улиц: Трудовая, Космодемьянской, Кошевого, Ломоносова, Декабристов, 1-й проезд Бабушкина, Космодемьянской, Декабристов, Пугачева.

На территории находится 125 домов 1956-59 годов, семь из которых уже признаны аварийными и подлежащими сносу. Предельный срок реализации проекта составляет 17 лет с момента заключения договора с инвестором о развитии застройки.

Второй участок площадью 11,45 га находится в границах улиц: Коломенская, 1-й Коломенский проезд, Сельскохозяйственный переулок, Сельскохозяйственная, Сельскохозяйственный переулок, 6-й Коломенский проезд. На нем находится 75 домов 1957-61 годов постройки, два из которых уже подлежат сносу. Еще одну девятиэтажку инвестор обязан сохранить (улица Ветеринарная, № 17). На реализацию проекта дается не более 13 лет

Третий участок площадью 12,2 га расположен в границах улиц: Чайкиной, Ломоносова, Телевизионная, Космодемьянской, Трудовая, Разина, 1-й проезд Ломоносова, Пугачева, Матросова, Разина.

На территории находится 70 домов, один из которых признан аварийным. Еще восемь многоэтажек (5 или 10 этажей) сносу не подлежат: улица Телевизионная, № 17; улица Пугачева, № 7; улица Трудовая, № 18; улица Разина, №№ 17,27/19, 29/20; улица Космодемьянской, № 18; 1-й проезд Ломоносова, № 9/15.

Инвесторы могут разместить на всех трех участках жилую застройку, поликлиники, школы и детсады. Предельная высота задний — 25 этаже.

Отмечается, что при разработке проекта планировки территории на каждом участке должно появиться 2-3 детсада на 220 мест и одну школу на 1100 мест.