В Рязани прошел межрегиональный форум, посвященный «перезагрузке» промышленной инфраструктуры

На мероприятии присутствовали представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, управляющих компаний технопарков, специализированных организаций кластеров, региональных фондов развития промышленности, а также руководители и сотрудники предприятий Рязанской области.

В понедельник, 29 августа, в Рязани прошел третий межрегиональный форум «От импортозамещения к импортоопережению: новые общесистемные меры», посвященный развитию объектов промышленной инфраструктуры.

На мероприятии присутствовали представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, управляющих компаний технопарков, специализированных организаций кластеров, региональных фондов развития промышленности, а также руководители и сотрудники предприятий Рязанской области.

В начале форума выступил Андрей Шпиленко, директор ассоциации кластеров технопарков и ОЭЗ России. Он рассказал, что Рязанская область третий год подряд становится экспертной площадкой, где обсуждаются нововведения и механизмы, направленные на совершенствование кластерного подхода и инструментов промышленной инфраструктуры.

«В этом году было поручение президента Владимира Путина на перезагрузку режима работы промышленного кластера. И Рязанская область стала эпицентром, куда стекаются все предложения… Именно здесь будут конкретизировать и обобщать идеи, а затем направлять в профильное министерство», — отметил Шпиленко.

Он поделился, что в ближайшее время ассоциация запустит обучающую программу промышленных кластеров, которая будет готовить новые кадры. Андрей Шпиленко добавил, что региону понадобятся управленцы с навыками и знаниями для привлечения финансовых ресурсов, в том числе и для реализации импортозамещающих проектов.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин сообщил, что поддержка минпромторга, правительства Российской Федерации и взаимодействие с кластерами — единственный правильный путь для планомерного развития промышленной инфраструктуры каждого региона.

«Необходимо разработать новые ключевые параметры. В частности, речь идет о возможностях предоставления участникам промышленных кластеров льготного финансирования, уменьшения налоговой нагрузки, введение дополнительных мер поддержки производств на ранних стадия развития, снижении количества проверок для формирования механизмов гарантированного и долгосрочного спроса на новую инновационную продукцию. Принятие этих мер необходимы для дополнительного стимулирования промышленных предприятий, выстраивания новых производственных цепочек и организации выпуска импортозамещающей продукции», — подчеркнул Никитин.

Он добавил, что в Рязанской области эффективно работают институты поддержки бизнеса. По словам Никитина, региональный фонд развития промышленности предоставляет финансовые меры поддержки субъектам промышленной деятельности с целью повышения их конкурентноспособности на рынке для проведения политики импортозамещения.

«У нашего фонда есть 6 программ финансирования от 1% годовых на срок до 5 лет. Также с начала этого года фонд предоставляет гранты на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитным договорам. уже составлено финансирование на 14 проектов на 172,5 млн рублей», — продолжил зампред председателя правительства.

Артем Никитин заявил, что 135 предприятий региона и 5 вузов вошли в состав 8 кластерных объединений. Также регион имеет два кластера, которые входят в реестр минпромторга Российской Федерации — кластер детских и потребительских товаров и кластер производителей инженерных и строительных систем.

По его словам, хорошие результаты регион показывает и в направлении поддержки развития экспортной деятельности. За 2021 год Рязанской области в три раза увеличился объем экспорта. К тому же Рязанская область вошла в топ-10 субъектов России и заняла первое место в ЦФО по внедрению экспортного стандарта 2.0.

Первый заместитель директора ассоциаций кластеров технопарков и ОЭЗ России Михаил Лагудин рассказал, что на форуме рассмотрели предложения, связанные с упрощением налогового режима, льготного кредитования промышленных предприятий и промышленных кластеров, упрощенное администрирование промышленных кластеров, способствование ускоренному росту промышленной продукции.

Руководитель государственного фонда развития промышленности Российской Федерации Максим Жданов подчеркнул, что Рязанская область старается быть передовым регионом в поддержке промышленных предприятий и участников кластера, «поэтому здесь и собирается экспертное сообщество».

По его словам, регион первый, кто воспользовался практикой глубокой аналитики статистических данных, чтобы найти новые ниши и отработать таможенную статистику и это хороший показатель.