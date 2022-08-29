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Рязанский самбист завоевал серебро на Спартакиаде-2022
Соревнования прошли в казанском дворце единоборств «Ак Барс» 26-29 августа.

Самбист Роман Козлов завоевал серебро на Спартакиаде-2022. Об этом сообщила пресс-служба минспорта.

Соревнования по самбо прошли в казанском дворце единоборств «Ак Барс» 26-29 августа.

Рязанскую область представлял спортсмен СШОР «Родной край — Спорт», чемпион России, шестикратный призер Кубка России, обладатель пятого места на Чемпионате мира, трехкратный призер этапов Кубка мира, чемпион мира среди студентов, мастер спорта России международного класса Роман Козлов.

В финале 32-летний спортсмен уступил чемпиону мира Саяну Хертеку. Роман Козлов стал серебряным призером турнира в весе до 58 килограммов.