Рязанский самбист завоевал серебро на Спартакиаде-2022
Соревнования прошли в казанском дворце единоборств «Ак Барс» 26-29 августа.
Самбист Роман Козлов завоевал серебро на Спартакиаде-2022. Об этом сообщила пресс-служба
Соревнования по самбо прошли в казанском дворце единоборств «Ак Барс» 26-29 августа.
Рязанскую область представлял спортсмен СШОР «Родной край — Спорт», чемпион России, шестикратный призер Кубка России, обладатель пятого места на Чемпионате мира, трехкратный призер этапов Кубка мира, чемпион мира среди студентов, мастер спорта России международного класса Роман Козлов.
В финале 32-летний спортсмен уступил чемпиону мира Саяну Хертеку. Роман Козлов стал серебряным призером турнира в весе до 58 килограммов.