Рязанцам представили дизайн-код города

Дизайн-код упростит для предпринимателей процедуру оформления вывесок и позволит очистить город от визуального мусора.

В понедельник, 29 августа, в «Точке кипения» рязанцам представили результат работы над дизайн-кодом города.

Министр экономического развития области Андрей Ворфоломеев рассказал, что дизайн-код упрощает для предпринимателей процедуру оформления вывесок и позволяет очистить город от визуального мусора.

«Любой проект в сфере туристской привлекательности в первую очередь ориентирован на местных жителей. Именно комфорт горожан формирует тот самый микроклимат, который в дальнейшем создает позитивное впечатление у гостей. Благодаря победе в конкурсе проектов туристских центров городов в 2023 году Рязань получит 214 млн рублей на обустройство пространств на основных туристических направлениях», — отметил Ворфоломеев.

Разработчицы курского бюро «КОД» Ксения и Анастасия подробно рассказали и показали на фото примерах о пяти разделах рязанского дизайн-кода, в который входит анализ существующего положения, сложившихся особенностей визуальной среды города, правила оформления и размещения вывесок на фасадах зданий, а также элементов фасадов, применение дизайн-кода и городская навигация.

«Если есть команда, которая готова внедрять этот документ и осуществлять контроль, то он действительно принесет свои плоды. У Рязани есть все шансы. В итоге город приобретет спокойный, завершенный и уравновешенный вид», — отметили разработчицы.

Мэр города Елена Сорокина отметила, что в первую очередь будет обсуждение дизайн-кода с жителями.

«Я не подпишу документ пока жители не скажут свое слово. Мы должны обсудить, устраивает ли рязанцев дизайн-код? Все замечания и пожелания общественности будут учтены», — прокомментировала Сорокина.

В завершение мероприятия рязанцы задали свои вопросы. Большего всего их волновал дизайн и шрифт вывесок. Кроме того, Елена Сорокина отметила, что внедрять дизайн-код планируют не раньше 2023 года.