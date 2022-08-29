Очевидец рассказал о сливе отходов на Ряжском шоссе
«Почва не высыхает по 3-4 недели, сильный запах помоев, сохнет трава. Водитель зашторивает кабину и не открывает дверь для объяснений», — написал читатель.
Рязанец рассказал о водителе, сливающем неизвестные отходы на Ряжском шоссе. Об этом он сообщил РЗН.инфо.
По словам пользователя, автомобилисты сливают отходы на протяжении всей дороги — от Тойота-центра до предприятия «Стальные конструкции-Профлист».
«Почва не высыхает по 3-4 недели, сильный запах помоев, сохнет трава. Водитель зашторивает кабину и не открывает дверь для объяснений», — написал читатель.