В правительстве заявили, что распространение пожаров в Рязанской области остановлено

Зампред правительства Дмитрий Григоренко провел заседание правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров, на котором обсудили обстановку в Рязанской области. Об этом сообщил сайт кабмина.

Отмечается, что пожары в регионе локализованы, их распространение остановили.

«В то же время ситуация с задымлениями является наиболее острой на данный момент. Это связано с продолжающимися работами по встречному отжигу, что влечет за собой увеличение общей площади, пройденной огнем», — говорится в сообщении.

Пожары не затронули торфяники. В правительстве добавили, что тление происходит в основном на болотистой местности.

Силам федеральных и региональных органов поставили задачу залить водой очаги задымления.

Отмечается, что населенные пункты находятся в безопасности, они под наблюдением.