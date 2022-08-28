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Территорию возгорания в районе Заборья локализовали

Территорию возгорания в районе Заборья локализовали. Об этом на страницах в соцсетях написал врио губернатора Павел Малков.

Он сообщил, что возгорание в районе Заборья заметили в воскресенье, 28 августа. К очагу направили силы МЧС и Пожлеса, а также резервную группировку парашютистов из Авиалесоохраны. Всего на место выехали свыше 40 человек и 9 единиц техники, включая тяжелую.

Территорию опахали, проложили минерализованные полосы. По словам Малкова, пожар локализовали, идет проливка его территории.

«Очень помогают волонтеры: вместе с пожарными они работают над ликвидацией возгорания с помощью ранцевых огнетушителей. Эти устройства специально разработаны для борьбы с огнем в полевых условиях и возле жилых домов», — рассказал Малков.

Врио губернатора отметил, что угрозы для населенных пунктов нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.

«Все противопожарные силы приведены в полную готовность и оперативно реагируют на возникающие в области опасные ситуации», — добавил Малков.

Он попросил жителей региона воздержаться от походов в лес, пока не будет снят режим чрезвычайной ситуации.

Ранее о произошедшем сообщили в соцсетях.