Очевидцы сообщили о возгорании леса между селами Ласково и Заборье

Автор сообщения рассказала, что на месте работают специалисты.

Очевидцы сообщили, что загорелся «Якшин лес» между селами Ласково и Заборье. Информация об этом появилась в RZN Life в воскресенье, 28 августа.

«Горит Якшин лес между Ласково и Заборье (координаты 54.845000,39.903000). На горячую линию позвонила. Сказали, что группировка работает, между лесом опахивается трактором», — сообщила автор поста.

Ранее появилась информация, что произошло возгорание около Заборья и требуется помощь добровольцев для разбора завалов, которые создают трудности для ликвидации огня. Глава села Ирина Копылова в разговоре с РЗН. инфо сообщила, что информация не актуальна. Возгорание ликвидировали.