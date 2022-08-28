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Очевидцы сообщили о возгорании леса между селами Ласково и Заборье
Автор сообщения рассказала, что на месте работают специалисты.

Очевидцы сообщили, что загорелся «Якшин лес» между селами Ласково и Заборье. Информация об этом появилась в RZN Life в воскресенье, 28 августа.

«Горит Якшин лес между Ласково и Заборье (координаты 54.845000,39.903000). На горячую линию позвонила. Сказали, что группировка работает, между лесом опахивается трактором», — сообщила автор поста.

Ранее появилась информация, что произошло возгорание около Заборья и требуется помощь добровольцев для разбора завалов, которые создают трудности для ликвидации огня. Глава села Ирина Копылова в разговоре с РЗН. инфо сообщила, что информация не актуальна. Возгорание ликвидировали.