В Рязанской области полностью локализовали лесные пожары

Об этом заявил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

В Рязанской области полностью локализовали лесные пожары. Об этом в субботу, 27 августа, говорится на сайте исполнительного органа со ссылкой на слова руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

По его словам, ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью контролируется, пожары распространяться дальше не будут.

«Текущая задача — это борьба с задымлениями и ликвидация последствий пожара. Принято решение делать акцент на активной заливке водой очагов задымления. Существенное улучшение ситуации с задымлениями ожидается в течение ближайших трех-пяти дней», — заявил Григоренко.

Он также добавил, что открытое горение на кромке пожаров потушено.