Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
31°
Вск, 28
32°
Пнд, 29
30°
ЦБ USD 60.09 0.32 27/08
ЦБ EUR 59.88 0.28 27/08
Нал. USD 63.1 / 65.95 26/08 16:40
Нал. EUR 63.1 / 65.95 26/08 16:40
Новости
Публикации
С техникой Ростсельмаш урожай под защитой
Вчера 14:00
381
Прио-Внешторгбанк пригласил всех желающих на поиски сокровищ в Подмоск...
В начале августа РЗН. Инфо анонсировал продолжение тури...
24 августа 18:28
2 060
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
6 672
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
6 991
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Шацком районе директор предприятия скрыл от налоговой два миллиона рублей дохода
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»).

В Шацком районе директор предприятия скрыл от налоговой два миллиона рублей дохода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

С августа 2017 года по декабрь 2020 года руководитель одного из шацких предприятий, зная о задолженности по налогам, рассчитывался с кредиторами через кассу, минуя расчетный счет.

В ходе следствия обвиняемый возместил причиненный ущерб в полном объеме.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»). Расследование дела завершено.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.