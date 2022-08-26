В Шацком районе директор предприятия скрыл от налоговой два миллиона рублей дохода

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»).

В Шацком районе директор предприятия скрыл от налоговой два миллиона рублей дохода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

С августа 2017 года по декабрь 2020 года руководитель одного из шацких предприятий, зная о задолженности по налогам, рассчитывался с кредиторами через кассу, минуя расчетный счет.

В ходе следствия обвиняемый возместил причиненный ущерб в полном объеме.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»). Расследование дела завершено.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.