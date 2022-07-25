Малков назначил саратовскую чиновницу Юлию Швакову зампредом рязанского правительства

Распоряжение опубликовано в понедельник, 25 июля.

Павел Малков назначил саратовскую чиновницу Юлию Швакову зампредом рязанского правительства. Соответствующие распоряжение врио губернатора опубликовали в понедельник, 25 июля.

«Назначить Швакову Юлию Александровну на государственную должность Рязанской области заместителя Председателя Правительства Рязанской области — руководителя представительства Правительства Рязанской области на срок полномочий Правительства Рязанской области», — говорится в документе.

Ранее пост представителя правительства Рязанской области в Москве занимал Роман Петряев, который 14 июля его покинул.

Швакова вступила в должность с 25 июля.

Справка

Юлия Швакова родилась 23 октября 1975 года в Саратове. Окончила Саратовскую государственную экономическую академию по специальности «Финансы и кредит». В 1997 году начала работать в министерстве торговли Саратовской области. Также трудилась в министерстве экономического развития и торговли области в должностях от ведущего специалиста до первого замминистра.

С 2016 по 2020 год была министром экономического развития Саратовской области. С 2021 года работала в «Росстате» вместе с Павлом Малковым.

Фото: КП.