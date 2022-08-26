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Искусственный интеллект приходит на помощь сотрудникам РГМЭК в работе с должниками

Недавно команда виртуальных сотрудников Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании пополнил голосовой бот Наталья.

Наталья — созданный на базе искусственного интеллекта виртуальный собеседник, который умеет распознавать речь человека и действует в соответствии с его ответами.

В обязанности голосового ассистента входит общение с потребителями-должниками по телефону. Основные задачи бота: актуализировать номер телефона; напомнить об имеющейся задолженности и согласовать сроки оплаты, подсказать варианты решения проблемы.

Клиенты компании уже оценили удобства и пользу нового сервиса РГМЭК. С момента запуска бота с Натальей пообщались 3 565 человек, 442 должника заключили соглашение о рассрочке. Благодаря ее участию около 2000 потребителей избежали отключения услуги.

Познакомиться с другими виртуальными сотрудниками компании можно в разделе сайта РГМЭК. РФ Спецпроекты.