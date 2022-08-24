В Рязанском районе ввели запрет на охоту до 1 октября
Соответствующее постановление подписал врио главы региона Павел Малков.
В Рязанском районе ввели запрет на охоту. Соответствующее постановление подписал врио главы региона Павел Малков.
Запрет на охоту будет действовать до 1 октября на все виды охотничьих ресурсов.
Ранее стало известно, что запрет на охоту ввели в Спасском и Клепиковском районах. Также действует запрет на посещение лесов.
Решение принято совместно с Минприроды для сохранения объектов животного мира и среды их обитания.