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В Рязанском районе ввели запрет на охоту до 1 октября
Соответствующее постановление подписал врио главы региона Павел Малков.

В Рязанском районе ввели запрет на охоту. Соответствующее постановление подписал врио главы региона Павел Малков.

Запрет на охоту будет действовать до 1 октября на все виды охотничьих ресурсов.

Ранее стало известно, что запрет на охоту ввели в Спасском и Клепиковском районах. Также действует запрет на посещение лесов.

Решение принято совместно с Минприроды для сохранения объектов животного мира и среды их обитания.