Срок предварительного следствия по исчезновению Елены Логуновой продлили
25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней рязанки.
Срок предварительного следствия по исчезновению Елены Логуновой продлили до 15 месяцев. Об этом сообщила мать пропавшей рязанки Наталия Кошелева на страницах в соцсетях.
«Срок предварительного следствия по факту безвестного исчезновения моей дочери, Кошелевой Елены Сергеевны, продлен первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации до 15 месяцев, то есть до 27 октября 2022 года», — написала Кошелева.
Ранее она заявила, что в Рязани Логунову продолжают искать московские следователи.
25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней рязанки.