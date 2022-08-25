Рязанцы получили высшие муниципальные награды

В Рязанской филармонии вручили высшие муниципальные награды. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.
Торжественный прием состоялся в честь 927-летия города. Участников поприветствовали зампред правительства региона Артем Никитин, глава города Татьяна Панфилова и мэр Рязани Елена Сорокина.
Глава муниципального образования вручила рязанцам награды.
Скульптору Раисе Лысениной присвоили звание «Почетного гражданина города Рязани».
Почетным знаком «За заслуги перед городом Рязанью» наградили главврача Областной клинической больницы имени Семашко Людмилу Сорокину, директора технологического колледжа Николая Баранова, главврача онкодиспансера Михаила Рязанцева и управляющего региональным отделением пенсионного фонда Юрия Карпова.
Медалей Надежды Николаевны Чумаковой удостоили:
- в номинации «Управление городом» — депутата Рязанской гордумы Александра Чайку;
- в номинации «Деятельность средств массовой информации» — члена Рязанского регионального отделения общественной организации Союз журналистов России Нину Лисину;
- в номинации «Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство» — мастера участка тепловых сетей Октябрьского района МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» Валерия Ханалиева;
- в номинации «Транспорт и связь» — водителя троллейбуса на регулярных городских пассажирских маршрутах 1 класса МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» Наталию Королькову;
- в номинации «Образование» — директора МБОУ «Школа № 74 имени Александра Сергеевича Соколова» Нелли Филичеву;
- в номинации «Культура» — преподавателя хорового класса МБУДО «Детская музыкальная школа № 5 имени В.Ф. Бобылева» Геннадия Гинзбурга;
- в номинации «Спорт» — юрисконсульта МБУ «Спортивная школа «Фаворит» Илью Крючкова;
- в номинации «Социальная поддержка» — генерального директора автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи «Доброе дело» Ольгу Постникову;
- в номинации «Экономика и финансы» — управляющего Отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу Сергея Кузнецова.
Почетная грамота муниципального образования — город Рязань вручена директору ГАУ Рязанской области «Спортивная школа Дворца спорта «Олимпийский», депутату Рязанской городской Думы Олегу Смирнову.
«Каждый из тех, кто выходил сегодня на эту сцену, всей своей жизнью, всей профессиональной деятельностью заслужил и эту награду, и, самое главное — уважение и признание своих земляков», — сказала Татьяна Панфилова.
Лучшие коллективы города подарили гостям праздника концерт.