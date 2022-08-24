Умер актер сериалов «Физрук» и «Молодежка» Максим Пинскер

Максим Пинскер умер в среду, 24 августа, в возрасте 57 лет.

Умер актер сериалов «Физрук» и «Молодежка» Максим Пинскер. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на родственницу артиста.

Максим Пинскер умер в среду, 24 августа, в возрасте 57 лет. Он сыграл в сериалах «Физрук» и «Молодежка», а также актером дубляжа. Он было официальным голосом канала ДТВ и радиостанции «Звезда» и занимался озвучиванием аудиокниг.

По информации Telegram-канала Mash, причиной смерти стала инфекция. 20 августа Пинскер уехал на съемки в Калугу, а когда вернулся — не мог самостоятельно ходить и жаловался на боли в ноге. Он обратился в больницу, анализы показали, что инфекция попала в спинной мозг, началось заражение крови.

У него остались трое детей, младшему из которых 15 лет.

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