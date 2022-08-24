«Точинвест Цинк» запустил автоматическую линию цинкования метизов в Шадринске

Установка стала самой высокопроизводительной на Урале.

23 августа 2022 года на производственной площадке Шадринского завода металлоконструкций в цехе горячего цинкования «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» была введена в эксплуатацию автоматическая линия цинкования метизов.

Установка стала самой высокопроизводительной на Урале.

Основными типами обрабатываемых деталей являются изделия размерами М10 — М42. Производственный процесс максимально автоматизирован, что позволяет достичь объем выпуска 20 тонн в сутки и стабильно обеспечивать высокое качество цинкового покрытия. Оборудование экологично и рассчитано на бережное отношение к окружающей среде.

На сегодня « ТОЧИНВЕСТ-ШЗМК » — это крупный отечественный производитель металлоконструкций для объектов энергетики, РЖД, промышленного и гражданского строительства, а также лидер по оказанию услуг горячего цинкования. Предприятие ежегодно проходит сертификацию по стандартам РЖД на поставку металлоконструкций для строительства и реконструкции объектов на всей территории Российской Федерации.

ГК «ТОЧИНВЕСТ» активно инвестирует в развитие своих предприятий, диверсифицирует продукцию и расширяет географию поставок по всей территории страны. Инвестиции «ТОЧИНВЕСТ» в запуск автоматической линии составили 250 млн рублей. Кроме того, проект был реализован при поддержке правительства Курганской области , которое предоставило существенные налоговые льготы. В целом завод даст городу дополнительно 20 новых рабочих мест.

Торжественное мероприятие открытия посетили представители федеральной и региональной власти, а также постоянные заказчики. С приветственным словом выступили полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев, губернатор Курганской области Вадим Шумков и Председатель Попечительского совета Фонда развития территорий, член совета директоров ОАО «РЖД» Сергей Степашин.

Владимир Якушев отметил значимость запуска таких производств не только для региона, но и для страны в целом. Сергей Степашин акцентировал внимание на том, что металлоконструкции «ТОЧИНВЕСТ» являются стратегически значимым продуктом, поскольку большой объем из них поступает для объектов РЖД. Председатель Совета директоров ГК «ТОЧИНВЕСТ» Александр Жукаев со своей стороны поблагодарил гостей за поддержку.

По словам руководителя « ТОЧИНВЕСТ ЦИНК », завод не собирается останавливаться на достигнутом и в 2024 году на его базе планируется открыть собственное производство метизов, которое будет покрывать нужды всех предприятий ГК «ТОЧИНВЕСТ» и других профильных предприятий.

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