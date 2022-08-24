Рязанцы поделились кадрами, как самолет набирает воду для тушения лесных пожаров
Ролик сняли в Рыбновском районе в районе села Вакино.
Рязанцы поделились кадрами как самолет набирает воду для тушения лесных пожаров. Видео РЗН. инфо прислали очевидцы в среду, 24 августа.
Ролик сняли в Рыбновском районе в районе села Вакино. На видео видно как самолет МЧС некоторое время летит, касаясь воды после чего поднимается и набирает высоту.
По данным МЧС, к ликвидации лесных пожаров привлекли 1,7 тысячи единиц техники. В тушении огня задействовали 17 воздушных судов. За 2 409 сливов авиация сбросила 15 253 тонн воды.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал видео, как работает тяжелая техника на месте лесных пожаров под Рязанью.