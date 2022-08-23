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В Рязанской городской думе обсудили возможную эвакуацию людей из-за лесных пожаров
Так, в городе при необходимости развернут пункты на базе четырех учреждений.

В Рязанской городской думе обсудили возможную эвакуацию людей из-за лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В совещании участвовали глава города Татьяна Панфилова, мэр Елена Сорокина, депутаты думы и руководители профильных подразделений администрации.

По словам Сорокиной, в Рязани с 18 августа ввели режим повышенной готовности — это связано с тем, что муниципальное образование граничит с зоной Ч. С. Силы и средства звеньев территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций привели в готовность к реагированию, оперативные группы сформировали. В предполагаемых районах действий организовали круглосуточные дежурства. Из-за особого противопожарного режима в Рязани запрещен въезд в леса.

На совещании скоординировали планы действий органов местного самоуправления по предупреждению и ликвидации ЧС.

В городе подготовлены пункты временного пребывания для возможной эвакуации. Так, при необходимости пункты могут развернуть на базе ДК «Приокский», Дворца детского творчества, Дворца молодежи и КДЦ «Октябрь». Они обеспечены постельным бельем, там предусмотрены места для хранения личных вещей эвакуированных. Специалисты решили вопросы с медицинским обслуживанием и организацией горячего питания. При необходимости на пунктах организуют дополнительные места. Также предусмотрено возможное открытие новых пунктов временного пребывания.

«Нам нужно успокоить людей. Город полностью готов к оказанию помощи в случае дальнейшего распространения огня», — заявил депутат Александр Чайка.

«В Рязани режим ЧС не объявлен. Органам местного самоуправления нужно действовать спокойно, слаженно и четко, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации с распространением лесных пожаров на территории нашего муниципального образования», — отметила глава города Татьяна Панфилова.

На совещании обсудили организацию двух фейерверков ко Дню города. По словам Елены Сорокиной, разрешения от МЧС получены, а меры безопасности приняты.

Отмечается, что при ухудшении ситуации вопрос лесных рассмотрят отдельно. В случае необходимости депутаты гордумы выразили готовность собраться на экстренное заседание.