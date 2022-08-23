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В День города рязанцев ждет более 40 мероприятий

В День города, который в этом году отпразднуют с 26 по 28 августа, рязанцев ждет более 40 мероприятий. Об этом сообщил сайт мэрии.

26 августа в Рязани на Лыбедском бульваре пройдет фестиваль «Рязанское гостеприимство». На улице Почтовой состоится фестиваль «Подбелка».

В Зеленом театре ЦПКиО творческие коллективы города поборются за музыкальный кубок КВН «Поющий косопуз — 2022». Перед началом фестиваля, на площадке перед Зеленым театром пройдет «Ярмарка вузов».

В субботу, 27 августа, пройдет всероссийский экскурсионный флешмоб. Горожане смогут прогуляться по Рязани с экскурсоводами. Для юных жителей в игровом формате пройдет детский День города «Азбука Рязани». На Ореховом озере рязанцев ждет большой праздник.

В этот день праздник завершится гала-концертом и фейерверком.

Для запуска салюта выбрали две локации — на Лыбедском бульваре в 21:30 и в районе УРТ в 22:30.

На концерте ко Дню города выступит Тина Кузнецова.

28 августа в кремле пройдет фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны».

В рамках Дня города пройдет форум древних городов. С 24 августа в центре Рязани начнет работать мультимедийный комплекс, где можно будет увидеть короткометражные фильмы и фото международного фестиваля визуальных искусств «Узорная нить».

25 августа ожидается фестиваль «Рязанский хоровод», выставка современного этнического дизайна костюмов в Рязанском художественном музее, встреча с Ларисой Маттейссен, гидом и автором блога о Непале, которая презентует фильм «Отпечатки племени Тхару» в мультимедийном комплексе. Там же покажут спектакль по мотивам пьесы Лескова «Житие одной бабы».

Вечером на главной сцене откроется форум, главный гость мероприятия — государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого.

26 августа также можно будет посетить фестивали «Рязанский хоровод», «Узорная нить», «Это-мозаика».

На главной сцене пройдет «Хоровод кремлей», в областном методическом центре — творческая мастерская «Синтез культур». В конце фестивального дня состоится показ оперы «Царская невеста».

Форум завершится так же 27 августа торжественным шествием и гала-концертом.