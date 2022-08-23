Рязанская область получит многомиллионный грант от Ростуризма

Порядка 70 миллионов выделено на развитие инфраструктуры в 2023 году.

Рязанская область вошла в число 48 регионов, которые получат гранты от Ростуризма на развитие туристической инфраструктуры в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава службы Зарина Догузова .

Рязанская область прошла конкурсный отбор по одному из трех направлений развития инфраструктуры. Так, регион получит 71 млн 580 тысяч рублей на покупку туристического оборудования и оборудования для инфоцентров и пунктов проката, создание электронных путеводителей, разработку новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию и организацию зон отдыха, а также на развитие туристической среды для людей с ограниченными возможностями.

Суммарно в 2023 году Ростуризм планирует поддержать не менее 1000 региональных проектов. Общая сумма средств — 5,3 миллиарда рублей.