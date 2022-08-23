Под Рязанью загорелись поля
По словам очевидца, пламя разгорается.
В Рыбновском районе Рязанской области загорелись поля. Фото РЗН. инфо прислал очевидец.
«Загорелись луга напротив села Федякино у старой фермы. Дым идет на Сельцы. Вызвали пожарных. Работают две машины, но сильный ветер, дым усиливается, пламя разгорается», — рассказал автор снимков.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что возгорание не связано с лесными пожарами.
Напомним, в связи с лесными пожарами под Рязанью к жителям региона обратился Павел Малков.