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Под Рязанью загорелись поля
По словам очевидца, пламя разгорается.

В Рыбновском районе Рязанской области загорелись поля. Фото РЗН. инфо прислал очевидец.

«Загорелись луга напротив села Федякино у старой фермы. Дым идет на Сельцы. Вызвали пожарных. Работают две машины, но сильный ветер, дым усиливается, пламя разгорается», — рассказал автор снимков.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что возгорание не связано с лесными пожарами.

Напомним, в связи с лесными пожарами под Рязанью к жителям региона обратился Павел Малков.