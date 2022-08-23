Малков обратился к рязанцам в связи с лесными пожарами в регионе

Врио губернатора Павел Малков обратился к рязанцам в связи с лесными пожарами в регионе. На своих страницах в соцсетях он попросил жителей области воздержаться от посещения лесов.

Малков сообщил, что ситуация с пожаром остается серьезной, эвакуированные населенные пункты удалось отстоять, угрозы для них нет.

«Однако обращаюсь к жителям: лучше подождать с возращением, чтобы огнеборцы могли спокойно работать», — заявил врио губернатора.

Он отметил, что на тушении работают более девяти тысяч человек, 18 единиц авиации, включая семь тяжелых самолетов.

«К настоящему моменту проведено свыше 1,8 тысячи вылетов, сброшено более 1,4 тонны воды. Считаем, что в ближайшие дни удастся взять ситуацию под контроль», — говорится в сообщении