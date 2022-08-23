Информация об эвакуации третьего села в Клепиковском районе не подтвердилась
Ранее СМИ со ссылкой на «Рязанские ведомости» рассказали об эвакуации жителей деревни Ювино.
В селе Ювино Клепиковского района эвакуация пока не объявлена. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном правительстве.
Информация актуальна по состоянию на 16:00 вторника, 23 августа. Ранее СМИ со ссылкой на «Рязанские ведомости» рассказали об эвакуации жителей деревни Ювино. Позднее публикация в «Рязанских ведомостях» была удалена.
На данный момент в регионе эвакуированы два населенных пункта — деревня Ольгино и поселок Голованово.