Глава Рослесхоза заявил, что пожар в Рязанской области локализуют за два дня
По словам Советникова, три кромки пожара надежно локализованы, спасатели работают по четвертой.
Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что лесной пожар в Рязанской области локализуют за два дня. Об этом передает
В эфире телеканала «Россия 24» глава Рослесхоза заявил, что пожар локализуют в ближайшие два дня и приступят к его дотушиванию.
По словам Советникова, три кромки пожара надежно локализованы, спасатели работают по четвертой.
Напомним, из-за лесных пожаров в регионе ввели режим ЧС.