Собянин: огонь от лесных пожаров находится в километре от рязанских деревень
Мэр Москвы Сергей Собянин приехал в поселок Деулино в понедельник, 22 августа.
Огонь от лесных пожаров находится в километре от деревень. Кадры интервью
В понедельник, 22 августа, мэр Москвы Сергей Собянин приехал в поселок Деулино. Он рассказал, что участвовал в облете территории на вертолете. Политик заявил, что огонь от пожаров находится в 1-2 километрах от близлежащих деревень.
«Очень важно обеспечить их сохранность», — подчеркнул Собянин.