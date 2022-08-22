Сергей Собянин приехал в рязанскую деревню, которую спасают от лесного пожара
По информации источника РЗН. инфо, он встретился с врио губернатора Павлом Малковым.
Сергей Собянин приехал в рязанскую деревню, которую спасают от лесного пожара. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.
В понедельник, 22 августа, в поселок Деулино приехал мэр Москвы Сергей Собянин. По информации источника, он встретился с врио губернатора Павлом Малковым.
Ранее сообщалось, что Москву вновь накрыл смог из-за лесных пожаров в Рязанской области.
Фото kremlin.ru