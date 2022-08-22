Россиянам рассказали, как получить законный выходной 1 сентября

Есть несколько законных способов получить выходной в День знаний.

Россиянам рассказали, как получить выходной 1 сентября. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказала руководитель HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, есть несколько законных способов устроить выходной в День знаний. Самый простой — оформить ежегодный отпуск, в который попадет и 1 сентября. Также можно взять один день за свой счет по согласованию с руководством.

Помимо этого, работник также может запросить дополнительный отпуск за особые условия труда и, если он является донором. Либо работник может требовать выходной, если у него ненормированный рабочий день или сверхурочная работа.