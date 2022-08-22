Мэрия представила рязанцам предпроект благоустройства Малого шоссе и площади Победы

Территория стала лидером народного голосования по Железнодорожному району.

Мэрия представила рязанцам предпроект благоустройства Малого шоссе и площади Победы. Общественные обсуждения прошли в понедельник, 22 августа, в библиотеке имени Есенина.

Территория стала лидером народного голосования по Железнодорожному району. За нее проголосовали 3 920 рязанцев. Благоустройство предполагается на следующий год. На работы выделено около 20 млн рублей.

Татьяна Панфилова, председатель Рязанской городской думы, отметила, что Малое шоссе является лицом города, которое пора уже привести в порядок и «придать этому месту городской идентичности».

Архитекторы предпроекта предложили установить лавочки с вазонами для кустарников, перголы с качелями и зоной отдыха, лавочки с подсветкой, зону отдыха с озеленением и декоративные бетонные камни на Малом шоссе, у ТРЦ «Виктория плаза» расширить пешеходную часть улицы, а на площади Победы обустроить зону лавочек и качелей.

Кроме того, планируется озеленить территорию Малого шоссе и площади Победы кустарниками и отделить пешеходные зоны. Рязанцы выслушали архитекторов и добавили свои предложения.

Так они отметили, что нужно решать проблемы с ограждением территории от машин, парковочными местами, уличной торговлей, уборкой мусора и снега. Помимо этого, предложили установить видеонаблюдение и туалеты, очистить фонтан и усилить полицейский контроль.

А также попросили синхронизировать проект с застройкой новых домов напротив рынка. Представители мэрии и архитектуры отметили, что предложения и идеи благоустройства будут положены в основу проекта. По результатам доработки проект будет размещен в соцсетях.