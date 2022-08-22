ФСБ: убийство журналистки Дарьи Дугиной совершили украинские спецслужбы

Исполнителем была 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. После подрыва автомобиля, где находилась журналистка, Вовк с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

Убийство журналистки Дарьи Дугиной совершили украинские спецслужбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

Спецслужбы раскрыли убийство 30-летней журналистки, дочери философа Александра Дугина, в Подмосковье. Сообщается, что исполнителем была 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. Она приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью 23 июля 2022 года. В день убийства Вовк с дочерью находилась на фестивале «Традиция», где журналистка Дугина находилась в качестве почетного гостя.

После подрыва автомобиля, где находилась журналистка, Вовк с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

Напомним, трагедия произошла в субботу, 20 августа, на Можайском шоссе. Сообщается, что философ должен был сесть в машину дочери, но в итоге уехал на другом автомобиле.