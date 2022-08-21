В Подмосковье при взрыве автомобиля погибла дочь философа Александра Дугина

Трагедия произошла на Можайском шоссе в субботу, 20 августа.

В Подмосковье при взрыве автомобиля погибла дочь философа Александра Дугина Дарья. Об этом сообщило РИА Новости .

Трагедия произошла вечером в субботу, 20 августа, на Можайском шоссе.

Как пишет Telegram-канал 112 , Дарья Дугина ехала на Toyota Land Cruiser с фестиваля «Традиция» в деревне Захарово — там читал лекцию ее отец. По информации источника, философ должен был сесть в машину дочери, но в итоге он уехал на другой.

В автомобиль, где находилась Дугина, было заложено взрывное устройство. Примерно в 21:35 оно сдетонировало. После этого машина врезалась в ограждение.

Дарья Дугина погибла на месте. Ей было 29 лет. В 2015 году она окончила аспирантуру философского факультета МГУ. Также она вела собственный Telegram-канал, насчитывавший более 16 тысяч подписчиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

Фото: Telegram-канал SHOT

Видео: Mash