В Подмосковье при взрыве автомобиля погибла дочь философа Александра Дугина Дарья. Об этом сообщило
Трагедия произошла вечером в субботу, 20 августа, на Можайском шоссе.
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В автомобиль, где находилась Дугина, было заложено взрывное устройство. Примерно в 21:35 оно сдетонировало. После этого машина врезалась в ограждение.
Дарья Дугина погибла на месте. Ей было 29 лет. В 2015 году она окончила аспирантуру философского факультета МГУ. Также она вела собственный Telegram-канал, насчитывавший более 16 тысяч подписчиков.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.
Фото: Telegram-канал SHOT
Видео: Mash