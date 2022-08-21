Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 21
27°
Пнд, 22
30°
Втр, 23
33°
ЦБ USD 59.13 -0.83 20/08
ЦБ EUR 59.39 -1.51 20/08
Нал. USD 62.05 / 65.2 19/08 15:30
Нал. EUR 62.05 / 65.2 19/08 15:30
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
3 363
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
3 726
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
41 808
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
15 498
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Подмосковье при взрыве автомобиля погибла дочь философа Александра Дугина
Трагедия произошла на Можайском шоссе в субботу, 20 августа.

В Подмосковье при взрыве автомобиля погибла дочь философа Александра Дугина Дарья. Об этом сообщило РИА Новости.

Трагедия произошла вечером в субботу, 20 августа, на Можайском шоссе.

Как пишет Telegram-канал 112, Дарья Дугина ехала на Toyota Land Cruiser с фестиваля «Традиция» в деревне Захарово — там читал лекцию ее отец. По информации источника, философ должен был сесть в машину дочери, но в итоге он уехал на другой.

В автомобиль, где находилась Дугина, было заложено взрывное устройство. Примерно в 21:35 оно сдетонировало. После этого машина врезалась в ограждение.

Дарья Дугина погибла на месте. Ей было 29 лет. В 2015 году она окончила аспирантуру философского факультета МГУ. Также она вела собственный Telegram-канал, насчитывавший более 16 тысяч подписчиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

Фото: Telegram-канал SHOT

Видео: Mash