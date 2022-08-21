Врио губернатора Павел Малков назвал «сложной» обстановку с лесными пожарами

По его словам, площадь активного горения «остается в прежних размерах». В общей сложности огонь поразил около 8,6 гектара. Также он отметил, что сохраняются неблагоприятные погодные условия: жара и сильный переменный ветер.

Врио губернатора Павел Малков назвал «сложной» обстановку с лесными пожарами. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале .

По его словам, площадь активного горения «остается в прежних размерах». В общей сложности огонь поразил около 8,6 гектара. Также он отметил, что сохраняются неблагоприятные погодные условия: жара и сильный переменный ветер.

«Предпринимаются все необходимые меры для тушения огня и защиты населенных пунктов. Тем не менее, для ряда из них сохраняется угроза. Жители проинформированы. Вопросы возможной эвакуации людей отработаны, на местах дежурят экстренные службы», — написал чиновник.

Огонь тушат семь тяжелых самолетов (два Бе-200 и пять Ил-76), десять вертолетов. Как пишет Малков, они совершили свыше 450 вылетов. На лес вылили более 3,5 тысячи тонн воды. К вечеру на ликвидации огня задействуют около 900 человек. «Работа координируется, все федеральные и региональные ведомства работают в тесной связи», — указал глава региона.

Также Малков рассказал о встрече с жителями поселка Деулино и волонтерами. «Благодарен за неравнодушное отношение и поддержку огнеборцев. Особенно в части патрулирования в селах и подготовки их территории к отражению опасности. Прошу каждого соблюдать технику безопасности и следовать указаниям профильных служб», — отметил чиновник.

Врио губернатор заявил, что причины возгораний проанализируют. «Будем серьезно разбираться и делать выводы, вплоть до серьезного усиления профильных служб и разработке комплекса мер по работе с лесами», — написал глава региона.