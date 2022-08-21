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Общая площадь пожаров в Рязанской области превысила восемь тысяч гектаров
Данные на 21 августа привела «Авиалесоохрана».

Общая площадь пожаров в Рязанской области превысила восемь тысяч гектаров. Данные на воскресенье, 21 августа, привело ФБУ «Авиалесоохрана».

По информации ведомства, на территории региона тушение проводится на пяти возгораниях:

  • два пожара на землях лесного фонда (7 470 гектаров);
  • два пожара на землях особо охраняемых природных территорий (1 101 гектаров);
  • пожар на землях обороны и безопасности (45 гектаров).