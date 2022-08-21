Общая площадь пожаров в Рязанской области превысила восемь тысяч гектаров
Данные на 21 августа привела «Авиалесоохрана».
Общая площадь пожаров в Рязанской области превысила восемь тысяч гектаров. Данные на воскресенье, 21 августа, привело ФБУ «
По информации ведомства, на территории региона тушение проводится на пяти возгораниях:
- два пожара на землях лесного фонда (7 470 гектаров);
- два пожара на землях особо охраняемых природных территорий (1 101 гектаров);
- пожар на землях обороны и безопасности (45 гектаров).