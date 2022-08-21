В Касимовском районе пропали два подростка

В Касимовском районе пропали подростки. Об этом
В деревне Залесное пропали 16-летняя Анна Иванова и 14-летний Константин Ураев. С 20 августа их местонахождение неизвестно.
Приметы девочки: на вид 15 — 16 лет, рост 170 — 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые собраны в хвост.
Одежда: светлая кофта с длинным рукавом, серо — синяя кофта с красными надписями, темные шорты, красные кроссовки.
Приметы мальчика: на вид 15 — 16 лет, рост 170 — 175 см, худощавого телосложения, волосы русые.
Одежда: темная водолазка с длинным рукавом с надписью желтыми буквами «LOLIMI», шорты темные в крапинку с нарисованными листами «конопли», черные сланцы.
Всех, кто знает, где находятся подростки, попросили звонить по телефонам: