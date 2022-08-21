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В Касимовском районе пропали два подростка
С 20 августа их местонахождение неизвестно.

В Касимовском районе пропали подростки. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

В деревне Залесное пропали 16-летняя Анна Иванова и 14-летний Константин Ураев. С 20 августа их местонахождение неизвестно.

Приметы девочки: на вид 15 — 16 лет, рост 170 — 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые собраны в хвост.

Одежда: светлая кофта с длинным рукавом, серо — синяя кофта с красными надписями, темные шорты, красные кроссовки.

Приметы мальчика: на вид 15 — 16 лет, рост 170 — 175 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Одежда: темная водолазка с длинным рукавом с надписью желтыми буквами «LOLIMI», шорты темные в крапинку с нарисованными листами «конопли», черные сланцы.

Всех, кто знает, где находятся подростки, попросили звонить по телефонам: +7 (920) 980-21-71 +7 (4912)51-21-71 (дежурный отряд), 112 (полиция).