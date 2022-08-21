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Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Ульяновской области
ДТП произошло в воскресенье, 21 августа, в 14:00 на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе.

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Ульяновской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

В УМВД по Ульяновской области сообщили подробности аварии.

ДТП произошло в воскресенье, 21 августа, в 14:00 на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе.

По предварительным данным, водитель фуры не успел затормозить и наехал на микроавтобус. В результате он оказался зажат между двумя большегрузами. Уточняется, что авария произошла на ремонтируемом участке с реверсивным движением.

В ДТП погибли 16 человек, в больницу в тяжелом состоянии доставили троих пострадавших.

Ранее сообщалось о 14 погибших.