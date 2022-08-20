Со второго раза. Под Рязанью прошел вечерний полет участников фестиваля «Небо России»

Корреспонденту РЗН. инфо удалось поучаствовать в полете, но только со второго раза — он планировался днем ранее, но все отменили из-за погодных условий.

В пятницу, 19 августа, под Рязанью прошел вечерний спортивный полет участников фестиваля «Небо России».

Корреспонденту РЗН. инфо удалось поучаствовать в полете, но только со второго раза — он планировался днем ранее, но все отменили из-за погодных условий.

После брифинга участники отправились на точку старта в пойме реки Павловки недалеко от дороги Рожок — Екимовка. Решили плыть не сразу — ждали, пока стихнет ветер.

Около 19:15 стартовал первый аэростат, которым управлял спортивный директор фестиваля Александр Маврин. Следом за ним в небо поднялись другие участники. Все выполнили лишь одно задание — «Погоня за зайцем».

Полет длился около 30 минут. Как и в прошлом году, мы плавали с участником от Рязанской области — Владимиром Ермаковым.

Финиш состоялся около деревни Демкино, где воздухоплаватели приземлились, преодолев расстояние около восьми километров.

В субботу, 20 августа, рязанцев ждет праздник на Летном Поле у села Шумашь.

«Обязательное условие для безопасного проведения вечернего свечения аэростатов — скорость ветра у земли до трех метров в секунду без порывов. В случае неблагоприятных метеоусловий для наполнения аэростатов пилоты проведут фаер-шоу с использованием газовых горелок», — рассказали организаторы на официальной странице фестиваля.

Отметим, «Небо России» проводится в Рязани с 1990 года, он занесен в Книгу рекордов России как первый фестиваль воздухоплавания в стране.