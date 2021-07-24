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Утром над Рязанью прошел спортивный полет участников фестиваля «Небо России»
Погода оказалась удачной и воздухоплаватели смогли пройти все испытания. В воскресенье, 25 июля, определят обладателя Кубка России по воздухоплавательному спорту.

Утром в субботу, 24 июля, над Рязанью на воздушных шарах пролетели десять участников фестиваля «Небо России».

Четвертый спортивный полет фестиваля начался около 4:50 у села Заокское. Спортивный директор Александр Маврин приготовил для спортсменов несколько заданий: сброс маркеров на указанные координаты, на максимальную дистанцию и два виртуальных задания.

Погода оказалась удачной и воздухоплаватели смогли пройти все испытания. Полет длился почти 1 час 30 минут, за время него спортсмены пытались лучше всех сбросить маркеры в указанные точки. Некоторым воздухоплавателям удалось набрать максимальную высоту около 400 метров.

Полет завершился в районе 6:15 между деревней Лужки и селом Льгово, откуда воздухоплаватели отправились обратно в Рязань. Уже вечером в субботу они встретятся для нового спортивного полета, а в воскресенье, 25 июля, определят обладателя Кубка России по воздухоплавательному спорту.

Организаторы отметили, что все массовые мероприятия фестиваля отменили из-за «коронавирусных» ограничений. Текущие состязания проводятся с соблюдением мер, установленных в регионе.

Отметим, фестиваль «Небо России» проводится в Рязани с 1990 года, он занесен в Книгу рекордов России как первый фестиваль воздухоплавания в стране.