Певица Любовь Успенская опубликовала фото с отдыха в Рязанской области
Артистка опровергла слухи о своем отъезде в США.
Певица Любовь Успенская опубликовала фото с отдыха в Рязанской области. Она написала об этом на своей странице в соцсетях.
Артистка опровергла слухи о своем отъезде в США.
«Дорогие друзья, этим летом я познаю новые интересные места нашей необъятной Родины. Поэтому сейчас я провожу свой небольшой отдых в Рязанской области, наслаждаюсь природой и занимаюсь своим здоровьем», — написала Успенская.