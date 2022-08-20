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Певица Любовь Успенская опубликовала фото с отдыха в Рязанской области
Артистка опровергла слухи о своем отъезде в США.

Певица Любовь Успенская опубликовала фото с отдыха в Рязанской области. Она написала об этом на своей странице в соцсетях.

Артистка опровергла слухи о своем отъезде в США.

«Дорогие друзья, этим летом я познаю новые интересные места нашей необъятной Родины. Поэтому сейчас я провожу свой небольшой отдых в Рязанской области, наслаждаюсь природой и занимаюсь своим здоровьем», — написала Успенская.