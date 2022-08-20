Опубликованы данные о загрязнении воздуха в Рязанской области из-за лесных пожаров. Об этом
В субботу, 20 августа, пробы воздуха взяли на территории Рязани, Рыбного и населенных пунктов Клепиковского и Рязанского районов. В образцах исследовали содержание азота диоксида, формальдегида, сернистого ангидрида, взвешенных веществ, оксида углерода, сероводорода и мелкодисперстных взвешенных частиц.
Исследование показало, что селе Картаносово Рязанского района уровень диоксида азота превышен в 1,1 раза предельно допустимой концентрации. В других образцах концентрация загрязняющих веществ не превысила ПДК.
В региональном управления Роспотребнадзора уточнили, что буду проводить ежедневный контроль до нормализации обстановки.