Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 20
27°
Вск, 21
27°
Пнд, 22
30°
ЦБ USD 59.13 -0.83 20/08
ЦБ EUR 59.39 -1.51 20/08
Нал. USD 62.05 / 65.2 20/08 09:05
Нал. EUR 62.06 / 65.2 19/08 15:30
Новости
Публикации
Скоро в школу: что купить прямо сейчас, чтобы не думать об этом потом
Все родители школьников знают, что лето — это маленькая...
16 августа 09:01
2 882
Воспитанники Рязанской академии тенниса вновь показали свой высокий кл...
11 августа исполнилось семь лет со дня основания «Акаде...
15 августа 16:43
3 267
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
11 августа 11:30
41 121
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
15 044
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Опубликованы данные о загрязнении воздуха в Рязанской области из-за лесных пожаров
В субботу, 20 августа, пробы воздуха взяли на территории Рязани, Рыбного и населенных пунктов Клепиковского и Рязанского районов.

Опубликованы данные о загрязнении воздуха в Рязанской области из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В субботу, 20 августа, пробы воздуха взяли на территории Рязани, Рыбного и населенных пунктов Клепиковского и Рязанского районов. В образцах исследовали содержание азота диоксида, формальдегида, сернистого ангидрида, взвешенных веществ, оксида углерода, сероводорода и мелкодисперстных взвешенных частиц.

Исследование показало, что селе Картаносово Рязанского района уровень диоксида азота превышен в 1,1 раза предельно допустимой концентрации. В других образцах концентрация загрязняющих веществ не превысила ПДК.

В региональном управления Роспотребнадзора уточнили, что буду проводить ежедневный контроль до нормализации обстановки.