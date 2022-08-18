На территории Окского заповедника пожар ликвидировали
В Рязанской области ликвидировали пожар на территории Окского заповедника. Об этом сообщил глава Спасского района Игорь Тишин.
«По состоянию на 8.00
Тишин отметил, что в Кудомском лесничестве сохраняется сложная ситуация. Пожарные контролируют распространение огня совместно с подразделениями авиации
«Продолжаем обеспечение пожарных продуктами питания и топливом», — добавил глава Спасского района.
Ранее в заповеднике ограничили доступ на территорию.